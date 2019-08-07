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Espreso.tvОбществоСША призвали РФ прекратить судить крымчан за отказ служить в российской армии

США призвали РФ прекратить судить крымчан за отказ служить в российской армии


фото: ap
Американское диппредставительство призывает Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.

"Мы очень обеспокоены недавними сообщениями о том, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды вооруженных сил РФ. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве США.

  • Весной в Крыму прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой было заявлено о призыве 3400 крымчан (Крым - 2800, Севастополь - 600). В результате с начала 2019 17 крымчан получили приговоры за уклонение от службы в армии РФ.
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