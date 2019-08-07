США призвали РФ прекратить судить крымчан за отказ служить в российской армии

7 августа, 2019, 17:52

Американское диппредставительство призывает Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.

"Мы очень обеспокоены недавними сообщениями о том, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды вооруженных сил РФ. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве США.