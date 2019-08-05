За полгода 17 крымчан получили приговоры за уклонение от службы в армии РФ
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
В 2019 году открыты 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от военной службы в Вооруженных силах РФ. По 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении.
Правозащитники подчеркивают: только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье, всего таких дел в отношении крымчан открыто не менее 69.
После оккупации в армию РФ призвали около 18,9 тыс. жителей Крыма, включая Севастополь.
Крымская правозащитная группа напоминает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.
Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии-оккупанта, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призывников-граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.
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