За полгода 17 крымчан получили приговоры за уклонение от службы в армии РФ

5 августа, 2019, 20:40

Весной в Крыму прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 крымчан (Крым - 2800, Севастополь - 600)

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

В 2019 году открыты 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от военной службы в Вооруженных силах РФ. По 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении.

Правозащитники подчеркивают: только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье, всего таких дел в отношении крымчан открыто не менее 69.

После оккупации в армию РФ призвали около 18,9 тыс. жителей Крыма, включая Севастополь.

Крымская правозащитная группа напоминает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии-оккупанта, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призывников-граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.