Победитель на выборах от "Слуги народа" спонсировал партию Мураева - "Схемы"

7 августа, 2019, 15:30

Мажоритарщик, победивший на выборах в ВР в 170 округе в Харькове от президентской партии "Слуга народа" Андрей Одарченко, в 2018 году внес почти 200 тыс. грн на счет партии "Наши", лидером которой является народный депутат 8-го созыва от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".

Согласно отчету партии "Наши" за третий квартал 2018 года, опубликованному на сайте НАПК, Андрей Одарченко сделал два денежных взноса на счета партии Мураева на общую сумму 198,5 тыс. грн.

Сам Одарченко в комментарии отрицал, что финансировал партию Мураева. На вопрос, разделяет ли он идеологию этой партии, будущий депутат ответил: "Нет, я в другой партии".

Андрей Одарченко - декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренде имущества в Харькове.

21 июля за кандидата от "Слуги народа" Андрея Одарченко отдали свои голоса более 31 тыс. харьковчан. На 10 тыс. голосов меньше набрал его ближайший конкурент - кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Дмитрий Святаш.

Высокопоставленный пограничник времен Виктора Януковича (и экс-помощник сына генпрокурора при Януковиче Виктора Пшонки - Артема Пшонки) Вадим Слюсарев, которого называют "теневым куратором" штаба "Слуги народа" в Харькове, из-за бизнеса и уполномоченных лиц связан с несколькими победителями от президентской партии в регионе.

Среди них - Андрей Одарченко, победитель в 170 округе Харькова, который, как обнаружили журналисты, связанный со Слюсаревым через бизнес своего отца Николая Одарченко.

Это - компания "Градиент инвест", с которой Андрей Одарченко вышел накануне парламентских выборов - 25 июня. Сейчас ее основателем значится его отец - Николай Одарченко. По контактному номеру "Градиент инвеста" можно связаться еще и с ООО "Рубикон Трейдинг", совладельцем которой является упомянутый ранее Вадим Слюсарев (на 99%).

Вадим Слюсарев - экс-помощник Артема Пшонки, который долгое время работал на различных руководящих должностях в Государственной пограничной службе.

В комментарии журналистам Одарченко заверил, что дружит со Слюсаревым и одновременно заявил, что "никаких установок по поводу работы в Верховной Раде" тот ему не давал.

Среди других будущих народных депутатов-мажоритарщиков от партии "Слуга народа" со Слюсаревым связаны победитель в 173-м округе Александр Бакумов, в 179-м - Алексей Кучер и в 181-м - Дмитрий Микиша. Некоторые из них отрицали такую связь со Слюсаревым или просто заверили, что знакомы.

На вопрос, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, президент Владимир Зеленский ответил, что ему знаком Слюсарев и тот помогал руководителю местного избирательного штаба "Слуги народа" Павлу Сушку. Впрочем, лично со Слюсаревым глава государства заявил, что не общается.

В свою очередь, глава Харьковского областного штаба президентской партии и №28 в списке Павел Сушко возразил влияние Слюсарева на работу "Слуги народа" в регионе и формирование списка мажоритарщиков.

Также журналисты обратились за комментарием к Вадиму Слюсареву. Пока на звонки и сообщения он не ответил.