Пакистан высылает посла Индии и приостанавливает двустороннюю торговлю

7 августа, 2019, 18:32

Правительство Пакистана приняло решение выслать главного дипломатического представителя Индии и приостановить двустороннюю торговлю из-за ситуации вокруг спорного региона Кашмир

Как сообщает India Today, Исламабад объявил, что статус дипломатических отношений с Индией будет снижен.

В частности, Пакистан отозвал своего посла из Индии и высылает индийского посла (верховного комиссара Индии).

"Мы отзываем нашего посла из Дели и высылаем их [посла]", - заявил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.

Эти шаги были приняты по итогам заседания Национального совета безопасности под председательством премьер-министра Имрана Хана.

Накануне парламент Индии проголосовала за то, чтобы лишить автономии штат Джамму и Кашмир (находится в области Кашмир). Индийский штат будет находиться под прямым контролем Дели.

Территория Кашмира уже длительное время является предметом спора между Индией и Пакистаном.

Получив в 1947 году независимость, Британская Индия разделилась на две страны по религиозному признаку.

До сегодняшнего дня в Кашмире не существует государственной границы, а Индию и Пакистан в этом регионе разделяет так называемая Линия контроля.

С 1989 года там активизировались исламистские боевики, которых, как утверждают в Индии, поддерживает Пакистан.