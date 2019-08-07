Пакистан высылает посла Индии и приостанавливает двустороннюю торговлю
Как сообщает India Today, Исламабад объявил, что статус дипломатических отношений с Индией будет снижен.
В частности, Пакистан отозвал своего посла из Индии и высылает индийского посла (верховного комиссара Индии).
"Мы отзываем нашего посла из Дели и высылаем их [посла]", - заявил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.
Эти шаги были приняты по итогам заседания Национального совета безопасности под председательством премьер-министра Имрана Хана.
Накануне парламент Индии проголосовала за то, чтобы лишить автономии штат Джамму и Кашмир (находится в области Кашмир). Индийский штат будет находиться под прямым контролем Дели.
Территория Кашмира уже длительное время является предметом спора между Индией и Пакистаном.
Получив в 1947 году независимость, Британская Индия разделилась на две страны по религиозному признаку.
До сегодняшнего дня в Кашмире не существует государственной границы, а Индию и Пакистан в этом регионе разделяет так называемая Линия контроля.
С 1989 года там активизировались исламистские боевики, которых, как утверждают в Индии, поддерживает Пакистан.
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