Индия отменила особый статус Кашмира и привела армию в боевую готовность

5 августа, 2019, 19:37

5 августа индийское правительство указом президента лишило единственный мусульманский штат особого статуса. В Кашмире отключена связь, а чиновники штата находятся под домашним арестом

Об этом сообщает Deutsche Welle и телеканал ndtv.com.

Правительство Индии отменило специальный статус штата Джамму и Кашмир, который является единственным штатом страны, населенным преимущественно мусульманами. Соответствующий указ президента, который формально является главой правительства подал в парламенте страны министр внутренних дел Индии Амит Шах.

"В штате Джамму и Кашмир будут применяться все статьи конституции", - отметил он.

Стоит отметить, что статья 370 конституции страны предоставляет штату право принимать собственные законы. Поэтому, отмена особого статуса означает, что люди из других штатов смогут покупать недвижимость в Кашмире.

Кроме того, до сих пор закон позволял занимать государственные должности и учиться в колледжах Кашмира только жителям штата. Правящая партия индийского премьера Нарендры Моди настаивала, что особый статус Кашмира препятствует его интеграции в страну.

Политические лидеры штата предупредили, что отмена статуса спровоцирует массовые беспорядки. 4 августа региональные партии Кашмира во время заседания пообещали сохранить особый статус штата. Они заявили, что любые шаги в направлении отмены этого статуса равнозначны агрессии против населения штата. Утром 5 августа в Кашмире были отключены телефонная связь и интернет. Чиновников штата поместили под домашний арест.

Напряженность вокруг Кашмира начала расти на прошлой неделе, когда индийские власти сообщили о возможных нападениях со стороны Пакистана. Пакистан отверг эти обвинения. Однако, на выходных регион покинули тысячи индийских туристов и работников.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши уже отреагировал на инициативу индийского правительства, отметив, что она нарушает резолюцию ООН. Он добавил, что правительство усилит дипломатические усилия, чтобы не допустить лишения штата Джамму и Кашмир особого статуса.

Кроме того, из-за этого законопроекта армию и военно-воздушные силы Индии привели в состояние повышенной боевой готовности. Это примерно 8 тысяч военнослужащих.

Сообщается, что представители военизированных формирований перебрасываются военно-транспортными самолетами на север страны из разных регионов. На прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.