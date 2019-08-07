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Espreso.tvОбществоДепутатов от "Слуги народа" поделят на группы путем жеребьевки, - пресс-секретарь партии

Депутатов от "Слуги народа" поделят на группы путем жеребьевки, - пресс-секретарь партии


фото: obozrevatel
7 августа будущий депутат партии "Cлуга народа" Евгения Кравчук заявила, что парламентскую фракцию поделят на группы путем жеребьевки

Об этом Кравчук написала в заметке на Facebook.

"15 заместителей (главы фракции - ред.,) - это не 15 "смотрящих". Эти люди не будут руководить, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построенная по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы ", - написала Кравчук.

Она добавила, что группы во фракции формируют, чтобы эффективно координировать ее работу и наладить внутреннюю коммуникацию.

"А еще благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение (мы же обещали, что этот процесс не будет останавливаться)", - отметила она.

 

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