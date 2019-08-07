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Espreso.tvОбществоПоявился список нардепов нового созыва

Появился список нардепов нового созыва


фото: today.ua
Обнародован список народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года

Полный список обнародовала официальная газета Верховной Рады Украины " Голос Украины".

Список печатается на основании договора с ЦИК и согласно предоставленным ею оригиналам.

 

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