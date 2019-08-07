Появился список нардепов нового созыва
7 августа, 2019, 14:08
Обнародован список народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года
Полный список обнародовала официальная газета Верховной Рады Украины " Голос Украины".
Список печатается на основании договора с ЦИК и согласно предоставленным ею оригиналам.
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