Apple запустила регистрацию виртуальных кредитных карт Apple Card
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что на 6 августа компания начала рассылать приглашения получить карту ограниченному количеству владельцев iPhone, которые проявили интерес к новому продукту Apple.
Получить Apple Card можно с помощью смартфона. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту. Через несколько минут им можно будет пользоваться везде, где работает сервис Apple Pay.
Кроме виртуальной, можно получить и титановую карту. На ней не будет виден номер карты. Он будет храниться на защищенном чипе внутри iPhone, который генерирует виртуальные номера для онлайн-покупок или покупок через смартфон, для которых нужен номер.
Вся информация об отслеживании расходов и другая информация хранится непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple.
Компания обещает, что с владельцев Apple Card никогда не будут взимать никакие сборы, снижать процентные ставки или начислять пеню за просроченные платежи.
В приложении можно группировать расходы по категориям - "еда и напитки" или "покупки". Для этого Apple будет использовать машинное обучение и Apple Maps.
- Напомним, компания Apple планировала запустить свою кредитную карту Apple Card в США уже в первые недели августа.
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