Apple запустила регистрацию виртуальных кредитных карт Apple Card

7 августа, 2019, 11:08

Компания Apple начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card, разработанные совместно с банком Goldman Sachs

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на 6 августа компания начала рассылать приглашения получить карту ограниченному количеству владельцев iPhone, которые проявили интерес к новому продукту Apple.

Получить Apple Card можно с помощью смартфона. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту. Через несколько минут им можно будет пользоваться везде, где работает сервис Apple Pay.

Кроме виртуальной, можно получить и титановую карту. На ней не будет виден номер карты. Он будет храниться на защищенном чипе внутри iPhone, который генерирует виртуальные номера для онлайн-покупок или покупок через смартфон, для которых нужен номер.

Вся информация об отслеживании расходов и другая информация хранится непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple.

Компания обещает, что с владельцев Apple Card никогда не будут взимать никакие сборы, снижать процентные ставки или начислять пеню за просроченные платежи.

В приложении можно группировать расходы по категориям - "еда и напитки" или "покупки". Для этого Apple будет использовать машинное обучение и Apple Maps.