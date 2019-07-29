Apple запустит свою виртуальную кредитку уже в августе, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg .
"Сотрудничество Apple и банка Goldman Sachs Group является одной из самых амбициозных попыток, сделанных когда-либо финансовым титаном старого мира совместно с современной технологической компанией. Сотрудничество требовало смешение двух совершенно разных корпоративных культур ", - говорится в сообщении.
Для того чтобы получить карту пользователю необходимо зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить ее.
Apple обещает, что с владельцев Apple Card никогда не будут взимать сборы, снижать процентные ставки или начислять пеню за просроченные платежи.
Клиенты смогут отслеживать покупки, проверять баланс и управлять своими финансами прямо из программы.
Также Apple предлагает систему кэшбек. При оплате через Apple Pay на счет будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple - 3% от стоимости товара.
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