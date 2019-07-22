Запрет ВКонтакте: СНБО призывает соблюдать санкции против российских сервисов
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Отмечается, что соответствующий документ, в котором содержится призыв соблюдать санкций, СНБО выпустила из-за увеличения количества сообщений о вероятном отмене санкций в отношении российских соцсетей в Украине.
"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке" , - говорится в сообщении СНБО.
- Напомним, в мае 2017 года президент Порошенко ввел в действие указ №133 / 2017, который предусматривал санкции против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.
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Указом Порошенко позволил заблокировать российские "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс " и mail.ru.
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Также в Украине запретили известную и популярную бухгалтерскую программу 1С.
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