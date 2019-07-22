Запрет ВКонтакте: СНБО призывает соблюдать санкции против российских сервисов

22 июля, 2019, 15:03

Секретарь Совета национальной береки и обороны Украины Александр Данилюк призвал Кабинет министров, Службу безопасности и Национальный банк неуклонно соблюдать режим санкций, введенных против российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники"

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что соответствующий документ, в котором содержится призыв соблюдать санкций, СНБО выпустила из-за увеличения количества сообщений о вероятном отмене санкций в отношении российских соцсетей в Украине.

"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке" , - говорится в сообщении СНБО.

Напомним, в мае 2017 года президент Порошенко ввел в действие указ №133 / 2017, который предусматривал санкции против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.

Указом Порошенко позволил заблокировать российские "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс " и mail.ru.

Также в Украине запретили известную и популярную бухгалтерскую программу 1С.



