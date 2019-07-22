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Espreso.tvОбществоЗапрет ВКонтакте: СНБО призывает соблюдать санкции против российских сервисов

Запрет ВКонтакте: СНБО призывает соблюдать санкции против российских сервисов

Секретарь Совета национальной береки и обороны Украины Александр Данилюк призвал Кабинет министров, Службу безопасности и Национальный банк неуклонно соблюдать режим санкций, введенных против российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники"

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что соответствующий документ, в котором содержится призыв соблюдать санкций, СНБО выпустила из-за увеличения количества сообщений о вероятном отмене санкций в отношении российских соцсетей в Украине.

"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке" , - говорится в сообщении СНБО.


 

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