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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о расчете тарифа для домашних солнечных электростанций

Зеленский подписал закон о расчете тарифа для домашних солнечных электростанций


фото: oda.zt.gov.ua
6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит строить солнечные электростанции на земле, крышах и фасадных конструкциях

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10357, которым определяется порядок расчета "зеленого тарифа" для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности, говорится в сообщении.

Таким образом, данный документ должен устранить несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и дает возможность строить солнечные электростанции (СЭС) как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.

 

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