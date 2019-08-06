Зеленский подписал закон о расчете тарифа для домашних солнечных электростанций
6 августа, 2019, 15:35
6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит строить солнечные электростанции на земле, крышах и фасадных конструкциях
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10357, которым определяется порядок расчета "зеленого тарифа" для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности, говорится в сообщении.
Таким образом, данный документ должен устранить несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и дает возможность строить солнечные электростанции (СЭС) как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.
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