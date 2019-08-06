Зеленский подписал закон о расчете тарифа для домашних солнечных электростанций

6 августа, 2019, 15:35

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10357, которым определяется порядок расчета "зеленого тарифа" для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности, говорится в сообщении.

Таким образом, данный документ должен устранить несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и дает возможность строить солнечные электростанции (СЭС) как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.