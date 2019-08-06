В Украине введут зеленые номера для электрокаров: Зеленский подписал закон

6 августа, 2019, 20:05

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, МВД и еще несколько министерств должны в течение шести месяцев разработать "специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта" и новые дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Также предусмотрено определение параметров и требований обустройства мест для парковки электромобилей.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.