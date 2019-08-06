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Espreso.tvОбществоВ Украине введут зеленые номера для электрокаров: Зеленский подписал закон

В Украине введут зеленые номера для электрокаров: Зеленский подписал закон

6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10405 относительно инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. Закон предусматривает, что в Украине для электромобилей появятся отдельные номера с зеленым шрифтом

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, МВД и еще несколько министерств должны в течение шести месяцев разработать "специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта" и новые дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Также предусмотрено определение параметров и требований обустройства мест для парковки электромобилей.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

  • Напомним, за парковку транспорта на местах, предназначенных для электрокаров, закон предусматривает штраф от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть от 340 до 510 грн.

 

 

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