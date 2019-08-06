В Украине введут зеленые номера для электрокаров: Зеленский подписал закон
6 августа, 2019, 20:05
6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10405 относительно инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. Закон предусматривает, что в Украине для электромобилей появятся отдельные номера с зеленым шрифтом
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно закону, МВД и еще несколько министерств должны в течение шести месяцев разработать "специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта" и новые дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".
Также предусмотрено определение параметров и требований обустройства мест для парковки электромобилей.
Закон вступит в силу 1 января 2020 года.
- Напомним, за парковку транспорта на местах, предназначенных для электрокаров, закон предусматривает штраф от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть от 340 до 510 грн.
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