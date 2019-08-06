Зеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей
6 августа, 2019, 17:26
6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Закон призван увеличить доступность инфраструктуры для владельцев электромобилей. В частности, речь идет о местах для парковки, оборудованных зарядками для электромобилей. Кроме того, места для парковки электромобилей маркировать специальными знаками.
За парковку на местах предназначенных для электромобилей, водителей с двигателями внутреннего сгорания, будут штрафовать на 340-510 гривен.
Также законом предусматривается введение новых дорожных знаков для электромобилей. На сами электромобили предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.
- Напомним, соответствующий закон Рада приняла 11 июля. Тогда за него проголосовали 233 депутата.
- В правительстве хотят сделать проектирование зарядок для электрокаров на АЗС обязательным.
- Продажа электрокаров в Украине выросла на 67%.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-