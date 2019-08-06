Зеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей

6 августа, 2019, 17:26

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон призван увеличить доступность инфраструктуры для владельцев электромобилей. В частности, речь идет о местах для парковки, оборудованных зарядками для электромобилей. Кроме того, места для парковки электромобилей маркировать специальными знаками.

За парковку на местах предназначенных для электромобилей, водителей с двигателями внутреннего сгорания, будут штрафовать на 340-510 гривен.

Также законом предусматривается введение новых дорожных знаков для электромобилей. На сами электромобили предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.