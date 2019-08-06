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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей

Зеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей


фото: mmr.net
6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон призван увеличить доступность инфраструктуры для владельцев электромобилей. В частности, речь идет о местах для парковки, оборудованных зарядками для электромобилей. Кроме того, места для парковки электромобилей маркировать специальными знаками.

За парковку на местах предназначенных для электромобилей, водителей с двигателями внутреннего сгорания, будут штрафовать на 340-510 гривен.

Также законом предусматривается введение новых дорожных знаков для электромобилей. На сами электромобили предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.

  • Напомним, соответствующий закон Рада приняла 11 июля. Тогда за него проголосовали 233 депутата.
  • В правительстве хотят сделать проектирование зарядок для электрокаров на АЗС обязательным.
  • Продажа электрокаров в Украине выросла на 67%.
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