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Espreso.tvМирСтало известно, кто заменит Могерини в должности главного евродипломата

Стало известно, кто заменит Могерини в должности главного евродипломата

Страны Евросоюза официально номинировали Жозепа Борреля на должность верховного представителя ЕС по безопасности и внешней политике

Эту должность в конце октября покинет Могерини, сообщает DW .

Теперь кандидатуру Борреля должен утвердить Европарламент.

С июня 2018 года Борреля возглавляет министерство иностранных дел Испании. В 2004-2007 годах он был спикером Европарламента.

Напомним, 16 июля Европейский парламент утвердил назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии.

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