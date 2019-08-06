Стало известно, кто заменит Могерини в должности главного евродипломата
6 августа, 2019, 10:43
Страны Евросоюза официально номинировали Жозепа Борреля на должность верховного представителя ЕС по безопасности и внешней политике
Эту должность в конце октября покинет Могерини, сообщает DW .
Теперь кандидатуру Борреля должен утвердить Европарламент.
С июня 2018 года Борреля возглавляет министерство иностранных дел Испании. В 2004-2007 годах он был спикером Европарламента.
Напомним, 16 июля Европейский парламент утвердил назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии.
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