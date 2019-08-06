С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые правила маркировки продуктов

6 августа, 2019, 10:44

Начиная с 6 августа 2019 года, в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах, потому что начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции

Об этом сообщает РБК-Украина.

Изменения вызваны тем, что 6 декабря 2018 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8450 " Об информации для потребителей о пищевых продуктах ".

Законом регулируются обязанности операторов рынка пищевых продуктов, ответственных за предоставление информации о пищевых продуктах. При использовании информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления, а также в части приписывания лечебных свойств пищевых продуктов.

Так, теперь, согласно закону, информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение относительно характеристик, свойств, состава пищевых продуктов.

Это требование распространяется как на рекламу пищевых продуктов, так и на способ размещения и представления пищевых продуктов для реализации, в частности форму, внешний вид, упаковку.

Также в Минагрополитики сообщили, что с сегодняшнего дня вводятся новые требования к информированию потребителей о пищевых продуктах.