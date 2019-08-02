В Украине вступил в силу закон об органической продукции

2 августа, 2019, 12:03

2 августа вступает в силу закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции"

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что вводится контроль и регистрация операторов органического производства и аккредитация сертификационных органов.

Это означает, что компании, которые намерены работать на украинском рынке (производители или переработчики), должны сертифицироваться по украинским стандартам. В то же время компании, которые являются импортерами и уже сертифицированы за рубежом, должны привлечь к регистрации в украинском реестре те органы сертификации.

Кроме этого, создаются соответствующие реестры (операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала), к которым Минагрополитики обеспечит свободный, круглосуточный и бесплатный доступ.

"Реестр операторов будет формироваться Минагрополитики на основании информации от органов сертификации об операторах, с которыми они заключили договор на проведение сертификации органического производства. Реестр органов сертификации будет содержать информацию об органах сертификации, уполномоченных Минагрополитики на осуществление сертификации органического производства в соответствии с законодательством Украины.

Регистрация органических семян и посадочного материала будет содержать информацию о перечне органических семян и посадочном материале, пригодном для использования в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции, полученной от операторов органического рынка ", - отмечает ЕБА.

Закон также предусматривает, что производители органики ежегодно будут проходить сертификацию, которой пока нет.

Сообщается, что владельцы органических предприятий будут согласовывать маркировки органической продукции с органом сертификации (они будут определяться Минагрополитики), а продукция, которая не соответствует требованиям законодательства об органическом производстве и маркировке, будет изъята по результатам проверки Госпродпотребслужбы.

Кроме этого, сертифицироваться будет не сам органический продукт, а процесс этого производства или обращения.

"Вместе с тем, на базе данного закона Минагрополитики быть разработано 12 нормативно-правовых актов по 2 августа (3 Постановления и 9 приказов). Прежде всего, должны были появиться правила органического производства и соответствующие порядки для сертификации, и др. Однако из-за бюрократических препон по состоянию на 2 августа они не готовы.

Вместе с тем уже есть отдельные случаи предписаний от Антимонопольного комитета по органической продукции, а именно, отсутствия информации в реестре и, соответственно, сертификации органического производства ", - подчеркивает Европейская Бизнес Ассоциация.

По словам Ассоциации, пока неясно, действительно ли бизнес ждут штрафы со 2 августа.

Бизнес-сообщество призвало АМКУ и Госпродпотребслужбу не применять санкции на компании-производителей и импортеров к внедрению соответствующих подзаконных актов. В то же время бизнес призвал ГРС способствовать скорейшему согласованию необходимых документов.