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Espreso.tvСпортРоналду позволил "Ювентусу" купить Неймара

Роналду позволил "Ювентусу" купить Неймара


фото: mundodeportivo.com
Лидер "Ювентуса" Кришитану Роналду одобрил возможный трансфер бразильского форварда ПСЖ Неймара

Об этом сообщает El Mundo Deportivo .

По информации источника, португалец и бразилец поддерживают хорошие отношения, которые укрепились в последнее время благодаря участию обоих футболистов в совместных рекламных акциях. Роналду считает, что он смог бы отлично взаимодействовать с Неймаром на поле, а приход 27-летнего бразильца сделает туринцев более конкурентоспособными в Лиге чемпионов.

Сам Неймар хочет вернуться в "Барселону". Однако из-за напряженных отношений между чемпионами Испании и Франции этот трансфер выглядит маловероятным. Поэтому окружение бразильца рассматривает другие варианты для продолжения карьеры форварда.

Ожидается, что уже на этой неделе в Китае состоится встреча агента футболиста Пини Захави с представителями "Ювентуса".

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