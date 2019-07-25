Роналду позволил "Ювентусу" купить Неймара

25 июля, 2019, 13:45

Лидер "Ювентуса" Кришитану Роналду одобрил возможный трансфер бразильского форварда ПСЖ Неймара

Об этом сообщает El Mundo Deportivo .

По информации источника, португалец и бразилец поддерживают хорошие отношения, которые укрепились в последнее время благодаря участию обоих футболистов в совместных рекламных акциях. Роналду считает, что он смог бы отлично взаимодействовать с Неймаром на поле, а приход 27-летнего бразильца сделает туринцев более конкурентоспособными в Лиге чемпионов.

Сам Неймар хочет вернуться в "Барселону". Однако из-за напряженных отношений между чемпионами Испании и Франции этот трансфер выглядит маловероятным. Поэтому окружение бразильца рассматривает другие варианты для продолжения карьеры форварда.

Ожидается, что уже на этой неделе в Китае состоится встреча агента футболиста Пини Захави с представителями "Ювентуса".