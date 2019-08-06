Президент Ирана: война против Ирана станет "матерью всех войн"

6 августа, 2019, 13:42

Если Соединенные Штаты Америки хотят вести переговоры с Ираном, тогда они должны снять все санкции

Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает Reuters .

По его словам, переговоры возможны только в случае отмены американских санкций.

"Мир с Ираном - мать всего мира, а война с Ираном - мать всех войн", - заявил Рухани.

"Пролив за пролив. Не может быть, что Ормузский пролив для вас свободен, а Гибралтарский пролив для нас не свободен", - сказал также Рухани, комментируя инциденты с захватом иранскими силами танкеров третьих стран.