Первоочередным законопроектом "Cлуги народа" будет уголовная ответственность за кнопкодавство, - Арахамия

6 августа, 2019, 19:04

Будущий народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что одним из первых законопроектив будет введение уголовной ответственности за не персональное голосование депутатов

Об этом Арахамия заявил в эфире "Радио НВ".

"Первое, что мы попытаемся сделать - это так называемую сенсорную кнопку, которую там 8 лет не могут уже воплотить. Мы будем настаивать даже на уголовной ответственности за кнопкодавство, чтобы люди пошли за решетку. Я просто не понимаю, как это вообще можно делать. С налогов вам идет зарплата, вы работаете на государство, потом вы кому-то там, как-то незаконно делегируете право делать эту работу, это снимается на камеры и ничего вам за это не происходит. Это просто какой-то нонсенс", - заявил он.

Арахамия также отметил, что принятие соответствующих поправок в закон, будет одной из первых задач новой Верховной Рады.