В "Слуге народа" разрабатывают программу "Большой брат", с помощью которой будут следить за своими депутатами

4 августа, 2019, 12:42

Партия "Слуга народа" в Верховной Раде намерена использовать программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать "аномалии" во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции

Об этом сообщил избранный народным депутатом от "Слуги народа" Давид Арахамия, передает Еспресо.TV со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина.

"Будут, наверное, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача - с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить", - сказал Арахамия.

Он не назвал компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как программа будет работать.

Арахамия отметил, что формирование во фракции групп нардепов по интересам - естественный процесс, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп". "В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня, 5, 7, затем - 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию", - сказал будущий нардеп.

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"Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, результаты голосования, и обнаруживает паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немного другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а если голосование отличается от обычного ", - рассказал он.

"Она (система - ред.) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину, а отмечает аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", - пояснил Арахамия.

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По его словам, в команде эту систему назвали "Большой брат".

"Будет система "Большой брат" присматривать за аномалиями", - сказал Арахамия.