НАПК снова открыло реестр коррупционеров

6 августа, 2019, 15:04

Национальное агентство по предупреждению коррупции открыло реестр коррупционеров после периода работы в закрытом режиме

Об этом сообщает Опендатабот .

"В прошлом году реестр коррупционеров публиковал Минюст. Полгода назад эта обязанность перешла к НАПК. С тех пор реестр не обновлялся и мы публично об этом заявили. Уже сегодня реестр коррупционеров появился на государственном портале открытых данных. НАПК отреагировало на критику и открыло реестр", - объясняет Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

По новым данным, сейчас в Украине 26 863 лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Наиболее популярным коррупционным правонарушением является нарушение требований финансового контроля (2115 дел).

На втором месте - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дела) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дела).