НАПК снова открыло реестр коррупционеров
Об этом сообщает Опендатабот .
"В прошлом году реестр коррупционеров публиковал Минюст. Полгода назад эта обязанность перешла к НАПК. С тех пор реестр не обновлялся и мы публично об этом заявили. Уже сегодня реестр коррупционеров появился на государственном портале открытых данных. НАПК отреагировало на критику и открыло реестр", - объясняет Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
По новым данным, сейчас в Украине 26 863 лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
Наиболее популярным коррупционным правонарушением является нарушение требований финансового контроля (2115 дел).
На втором месте - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дела) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дела).
- Напомним, в июне Министерство юстиции перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных, и теперь почти 24 тыс. коррупционеров потенциально могли вернуться на госслужбу.
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