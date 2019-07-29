В Украине из-за закрытия реестра 24 тыс. коррупционеров могут вернуться на госслужбу, - Опендатабот

29 июля, 2019, 11:03

В июне Министерство юстиции перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных, и теперь почти 24 тыс. коррупционеров потенциально смогут вернуться на госслужбу

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот .

"Согласно постановлению Кабмина , Национальное агентство проводило проверку претендента на государственную должность в реестре коррупционеров. Если человек попал в реестр, то в течение трех лет ее не было брать на работу в Госорганы ", - объясняет Тарас Бойко, исполнительный директор Центра политико правовых исследований.

Начиная с 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года .

Согласно последним обновлением в Украине было зарегистрировано более 23, 9 тыс коррупционеров.

"Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым - эти данные невозможно обработать автоматически", - сообщили в Опендатаботи.

"Человек, который совершил коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Если ее статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственные должности ", - говорится в сообщении.

На запрос в НАПК сообщили , что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной.