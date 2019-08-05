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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли Объединенные силы, боец ООС пострадал от взрыва

Оккупанты обстреляли Объединенные силы, боец ООС пострадал от взрыва

В понедельник, 5 августа, по состоянию на 19:00 российские террористические войска дважды обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Водяного с направления Ужовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции у Южного с направления шахты им. Гагарина - также из стрелкового оружия.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил ранение.

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