Оккупанты обстреляли Объединенные силы, боец ООС пострадал от взрыва
5 августа, 2019, 19:09
В понедельник, 5 августа, по состоянию на 19:00 российские террористические войска дважды обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Водяного с направления Ужовка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции у Южного с направления шахты им. Гагарина - также из стрелкового оружия.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил ранение.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-