Оккупанты обстреляли Объединенные силы, боец ООС пострадал от взрыва

5 августа, 2019, 19:09

В понедельник, 5 августа, по состоянию на 19:00 российские террористические войска дважды обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Водяного с направления Ужовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции у Южного с направления шахты им. Гагарина - также из стрелкового оружия.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил ранение.