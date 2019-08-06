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Espreso.tvСпортМЮ хочет купить лидера финалистов Лиги чемпионов

МЮ хочет купить лидера финалистов Лиги чемпионов


фото: football.ua
"Манчестер Юнайтед" намерен купить датского хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена

Об этом сообщает ESPN

"Манчестер Юнайтед" иметь желание подписать лидера лондонского "Тоттенхэма" Криситиана Эриксена. Клуб из Манчестера будет пытаться оформить трансфер в ближайшие 48 часа, до момента закрытия трансферного окна в Англии.

Ранее 27-летним хавбеком интересовались итальянские клубы "Милан" и "Ювентус", а также испанский "Реал".

За 6 сезонов в "Тоттенхэма" Эриксен провел 277 матчей, в которых забил 66 мячей и отдал 86 голевых передач. Контракт датчанина с клубом рассчитан до июня 2020 года.

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