Гибель 4 украинских военных: завтра ТГК может провести внеочередное собрание

6 августа, 2019, 18:02

В ответ на нарушение боевиками "хлебного перемирия", в результате которого сегодня у Павлополя погибли четверо украинских военнослужащих, Украина разрабатывает план действий

Об этом представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Бессмертный рассказал в эфире UATV.

"За время, прошедшее с 10:20, когда произошел этот обстрел, работал аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, Офис президента, велись телефонные разговоры с СММ ОБСЕ. Сейчас разрабатывается комплекс мер и шагов, которые будут сделаны в ближайшие несколько часов. Не исключено, что завтра может состояться внеочередное собрание ТКГ", - отметил он.

Трагический обстрел произошел в светлое время суток, когда работала система наблюдения СММ ОБСЕ. Если видеокамеры в этом секторе не были уничтожены, то через некоторое время Украина сможет получить точную информацию о том, что произошло, подчеркивает Бессмертный.

"Конечно, это повлияет на развитие ситуации в Минске, прежде всего, в сегменте безопасности. Понятно, что в таких условиях делать какие-то шаги, способные снять напряжение, будет очень трудно, а может даже и невозможно", - подчеркнул представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

Он добавил, что ситуация на Донбассе после такого нарушения боевиками прекращения огня может обостриться.