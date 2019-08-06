Гибель 4 украинских военных: завтра ТГК может провести внеочередное собрание
Об этом представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Бессмертный рассказал в эфире UATV.
"За время, прошедшее с 10:20, когда произошел этот обстрел, работал аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, Офис президента, велись телефонные разговоры с СММ ОБСЕ. Сейчас разрабатывается комплекс мер и шагов, которые будут сделаны в ближайшие несколько часов. Не исключено, что завтра может состояться внеочередное собрание ТКГ", - отметил он.
Трагический обстрел произошел в светлое время суток, когда работала система наблюдения СММ ОБСЕ. Если видеокамеры в этом секторе не были уничтожены, то через некоторое время Украина сможет получить точную информацию о том, что произошло, подчеркивает Бессмертный.
"Конечно, это повлияет на развитие ситуации в Минске, прежде всего, в сегменте безопасности. Понятно, что в таких условиях делать какие-то шаги, способные снять напряжение, будет очень трудно, а может даже и невозможно", - подчеркнул представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.
Он добавил, что ситуация на Донбассе после такого нарушения боевиками прекращения огня может обостриться.
- Напомним, 6 августа во время обстрела российско-оккупационными войсками позиций Объединенных сил вблизи Павлополя погибли четыре украинских военнослужащих.
- Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Данилюк отметил, что обстрел оккупантами позиций Объединенных сил в районе Павлополя не останется без внимания и является грубым нарушением.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-