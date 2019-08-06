Украина не оставит без внимания гибель четырех бойцов под Павлополем, - Данилюк
6 августа, 2019, 15:16
Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Данилюк написал, что обстрел оккупантами позиций Объединенных сил в районе Павлополя не останется без внимания и является грубым нарушением
Об этом Данилюк написал в Facebook.
"Сегодня в результате обстрела в районе Павлополь погибли 4 украинские военнослужащих. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", - написал Данилюк.
Кроме того, он выразил искренние соболезнования семьям погибших.
- Напомним, 6 августа во время обстрела российско-оккупационными войсками позиций Объединенных сил вблизи Павлополя погибли четыре украинских военнослужащих.
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