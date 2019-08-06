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Espreso.tvОбществоУкраина не оставит без внимания гибель четырех бойцов под Павлополем, - Данилюк

Украина не оставит без внимания гибель четырех бойцов под Павлополем, - Данилюк


фото: kmu.gov.ua
Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Данилюк написал, что обстрел оккупантами позиций Объединенных сил в районе Павлополя не останется без внимания и является грубым нарушением

Об этом Данилюк написал в Facebook.

"Сегодня в результате обстрела в районе Павлополь погибли 4 украинские военнослужащих. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", - написал Данилюк.

Кроме того, он выразил искренние соболезнования семьям погибших.

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