$10-20 млн: Коломойский рассказал о цене победы Зеленского

6 августа, 2019, 16:30

Миллиардер Игорь Коломойский сообщил, что победа в президентских выборах Владимира Зеленского стоила от $10 млн до $20 млн

Об этом Коломойский сказал в интервью российскому изданию РБК.

"Я думаю, что все оказалось гораздо скромнее и дешевле раз в пять. От $10 млн до $20 млн. А второй тур, я думаю, вообще ничего не стоил, уже все было решено", - ответил Коломойский на вопрос журналиста о цене избирательной кампании.

Помимо того, Коломойский отметил, что не было необходимости добавлять собственные средства. Ведь у Зеленского был контракт с телеканалом "1+1".

"Этого не надо было (вкладывать средства, - ред.) У него (Зеленского, - ред.) был контракт с каналом "1+1", тем и помогал", - сказал Коломойский.

На вопрос журналиста помогал ли Коломойский советами, миллиардер ответил, что это не считается.

"Советы к делу не пришьешь", - сказал Коломойский.

Коломойский отметил, что Зеленский с лета 2018 года начал планировать пойти в президенты.

"В 2017 году, когда вышел второй сезон сериала, мы об этом вплотную говорили. Но он еще не принял решение, потому что семья, жена, дети, родители - и все не так просто. Для себя окончательное решение он, думаю, принял прошлым летом. Теперь, если назад отматывать, я так думаю, что, когда (Юрий) Костюк писал сценарий, вирус президентства начал гулять в их умах. В результате красиво получилось", - заключил он.