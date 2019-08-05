В Молдове открыли уголовное дело об узурпации власти
"Приказом исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти предыдущими властями страны в период с 7 по 14 июня 2019", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что аннулированы предыдущее распоряжение исполняющего обязанности генерального прокурора Игоря Попа об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.
Уголовное расследование будут проводить сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с другими правоохранительными и силовыми структурами Молдовы.
Читайте также: Сергей Герасимчук: В Молдове Плахотнюк почти полностью сдал свои позиции
Ранее министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе обратился в Генеральную прокуратуру с требованием о возбуждении уголовного дела по факту узурпации государственной власти представителями Демократической партии - в период с 7 по 14 июня. Однако, бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Игорь Попа отказал в возбуждении дела.
По заявлению главы МВД, бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк, который тайно покинул территорию Молдовы 14 июня, а также другие члены Демпартии подозреваются в попытке узурпации государственной власти.
Согласно Конституции Молдовы, узурпация государственной власти является «тяжелым уголовным преступлением против государства». Уголовным кодексом страны за узурпацию власти предусмотрено тюремное наказание сроком до 20 лет.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-