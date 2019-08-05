В Молдове открыли уголовное дело об узурпации власти

"Приказом исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти предыдущими властями страны в период с 7 по 14 июня 2019", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что аннулированы предыдущее распоряжение исполняющего обязанности генерального прокурора Игоря Попа об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.

Уголовное расследование будут проводить сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с другими правоохранительными и силовыми структурами Молдовы.

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Ранее министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе обратился в Генеральную прокуратуру с требованием о возбуждении уголовного дела по факту узурпации государственной власти представителями Демократической партии - в период с 7 по 14 июня. Однако, бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Игорь Попа отказал в возбуждении дела.

По заявлению главы МВД, бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк, который тайно покинул территорию Молдовы 14 июня, а также другие члены Демпартии подозреваются в попытке узурпации государственной власти.

Согласно Конституции Молдовы, узурпация государственной власти является «тяжелым уголовным преступлением против государства». Уголовным кодексом страны за узурпацию власти предусмотрено тюремное наказание сроком до 20 лет.