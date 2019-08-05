"По меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара, нанесенного по свадебной церемонии на юго-западе Ливии", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, авиаудар был осуществлен дроном в воскресенье в городе Мурзук силами генерала Халифа Гафтара.

Отмечается, что с начала наступления на столицу Ливии Триполи силами генерала Халифа Гафтара 4 апреля, погибли около 1100 человек.

Как сообщалось 29 июля, в Ливии силы генерала Халифа Гафтара нанесли авиаудар по полевой больнице на юге от столицы Триполи, погибли по меньшей мере четыре врача и фельдшер.

Напомним, в результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли по меньшей мере 40 человек.