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Espreso.tvМирВ Ливии дрон обстрелял свадьбы: как минимум 40 погибших

В Ливии дрон обстрелял свадьбы: как минимум 40 погибших


фото: twitter
В результате авиаудара, нанесенного по свадебной церемонии на юго-западе Ливии, погибли не менее 40 человек
Об этом сообщает Aljazeera.

"По меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара, нанесенного по свадебной церемонии на юго-западе Ливии", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, авиаудар был осуществлен дроном в воскресенье в городе Мурзук силами генерала Халифа Гафтара.

Отмечается, что с начала наступления на столицу Ливии Триполи силами генерала Халифа Гафтара 4 апреля, погибли около 1100 человек.

Как сообщалось 29 июля, в Ливии силы генерала Халифа Гафтара нанесли авиаудар по полевой больнице на юге от столицы Триполи, погибли по меньшей мере четыре врача и фельдшер.

Напомним, в результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли по меньшей мере 40 человек.

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