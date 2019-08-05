В Ливии дрон обстрелял свадьбы: как минимум 40 погибших
"По меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара, нанесенного по свадебной церемонии на юго-западе Ливии", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, авиаудар был осуществлен дроном в воскресенье в городе Мурзук силами генерала Халифа Гафтара.
Отмечается, что с начала наступления на столицу Ливии Триполи силами генерала Халифа Гафтара 4 апреля, погибли около 1100 человек.
Как сообщалось 29 июля, в Ливии силы генерала Халифа Гафтара нанесли авиаудар по полевой больнице на юге от столицы Триполи, погибли по меньшей мере четыре врача и фельдшер.
Напомним, в результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли по меньшей мере 40 человек.
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