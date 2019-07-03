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Espreso.tvМирВ Ливии нанесли авиаудар по лагерю беженцев: десятки погибших

В Ливии нанесли авиаудар по лагерю беженцев: десятки погибших

В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы ЛивииТриполи погибли по меньшей мере 40 человек, еще 80 были ранены

Об этом сообщает DW со ссылкой на официальных лиц.

Лагерь беженцев, по которому был нанесен удар, расположен в местности Таджура неподалеку от одной военной базы.

В правительстве Ливии, признанном международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифе Хафтари.

Ранее ЛНА объявила о будущем проведение тяжелых авианалетов на Триполи, после того, как другие военные действия не принесли результата. Среди погибших преимущественно африканские мигранты, которые изначально направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев. Эти учреждения находятся под контролем правительства Ливии.

При этом факт проведения нынешнего авианалета в ЛНА отрицают.

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