В Ливии нанесли авиаудар по лагерю беженцев: десятки погибших
3 июля, 2019, 15:20
В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы ЛивииТриполи погибли по меньшей мере 40 человек, еще 80 были ранены
Об этом сообщает DW со ссылкой на официальных лиц.
Лагерь беженцев, по которому был нанесен удар, расположен в местности Таджура неподалеку от одной военной базы.
В правительстве Ливии, признанном международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифе Хафтари.
Ранее ЛНА объявила о будущем проведение тяжелых авианалетов на Триполи, после того, как другие военные действия не принесли результата. Среди погибших преимущественно африканские мигранты, которые изначально направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев. Эти учреждения находятся под контролем правительства Ливии.
При этом факт проведения нынешнего авианалета в ЛНА отрицают.
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