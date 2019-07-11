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Espreso.tvСпорт"Барселона" скроет презентацию звездного новичка

"Барселона" скроет презентацию звездного новичка


фото: Reuters
"Барселона" проведет презентацию французского нападающего Гризманн при закрытых трибунах

Об этом сообщает Marca.

Форвард "Атлетико" Гризманн, в случае перехода в "Барселону", будет представлен в каталонском клубе на стадионе Камп Ноу без зрителей. Это связано с заменой газона на стадионе, но в то же время в клубе явно не хотят повторения ситуации с презентацией Франки де Йонга, когда публика выкрикивала об отставке президента "Барселоны" Бартомеу.

Сейчас каталонцы ищут финансы для выплаты клаусулы французского форварда "Атлетико", которая составляет 120 млн евро. У "Барселоны" с этим есть некоторые проблемы из-за отсутствия договоренности с банками.

Мадридцы осудили действия "Барселоны", которая за их спиной тайно договорилась с нападающим о трансфере, и обязали француза явиться на сборы. Сам Гризманн разочарован действиями "Атлетико" и готов сам выплатить клаусулу в размере 120 млн евро. Француз не явился в расположение команды перед началом предсезонной подготовки.

В прошлом сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах за "Атлетико", забив 21 гол и отдав 10 результативных передач.

  • 30 мая стало известно, что "Барселона" заморозила трансфер французского футболиста "Атлетико" Гризманна, трансферная стоимость которого составляет 120 млн евро.

 

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