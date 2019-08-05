Президент Туркменистана появился у "Ворот ада", чтобы развеять слухи о своей смерти
5 августа, 2019, 17:22
Президент Туркменитстану Гурбангулы Бердымухамедов после длительного отсутствия на публике, что вызвало слухи о его смерти, 4 августа появился на государственном телевидении
Об этом сообщает Reuters .
В телевизионном сюжете Бердымухамедов вел раллийный автомобиль к горящему газового кратеру, известному под названием "Врата ада", который расположен посреди пустыни Каракумы.
В конце июля ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили о смерти 62-летнего Бердымухамедова. Правительство сообщило, что он в отпуске.
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