Умер президент Туркменистана Бердымухамедов, - местные оппозиционные СМИ
21 июля, 2019, 17:42
Туркменская оппозиция сообщила, что 20 июля умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Соответствующую информацию обнародовал оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан".
Отмечается, что 20 июля во второй половине дня умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
"Диктатор умер, вероятно, от острой почечной недостаточности", - сообщил канал, ссылаясь на своих корреспондентов в Ашхабаде.
Поскольку Туркменистан является крайне закрытой в информационном плане страной, достоверность такого сообщения не известна.
Официальные источники эту информацию о президенте, который ушел 15 июля в отпуск, не комментируют.
Читайте также
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-
-
-