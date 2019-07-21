Умер президент Туркменистана Бердымухамедов, - местные оппозиционные СМИ

21 июля, 2019, 17:42

Туркменская оппозиция сообщила, что 20 июля умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Соответствующую информацию обнародовал оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан".

Отмечается, что 20 июля во второй половине дня умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Диктатор умер, вероятно, от острой почечной недостаточности", - сообщил канал, ссылаясь на своих корреспондентов в Ашхабаде.

Поскольку Туркменистан является крайне закрытой в информационном плане страной, достоверность такого сообщения не известна.

Официальные источники эту информацию о президенте, который ушел 15 июля в отпуск, не комментируют.