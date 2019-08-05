Новичок МЮ стал самым дорогим защитником мира

5 августа, 2019, 15:50

"Манчестер Юнайтед" купил у "Лестера" за 87 млн евро Гарри Магуайра и сделал его самым дорогим защитником мирового футбола

Об этом сообщает официальный сайт МЮ.

Манчестерцы заключили с 26-летним английским футболистом соглашение, рассчитанное на шесть сезонов - до лета 2025 года. Подробности контракта не разглашаются, однако по неофициальной информации сумма трансфера составила 87 млн евро. Зарплата игрока составит 5,5 млн евро в год.

Гарри Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал голландцу Вирджил ван Дейку, которого "Ливерпуль" купил у "Саутгемптона" за 82 млн евро в начале 2018 года.

Магуайр выступал за "Лестер" с 2017 года. Также защитник играл за "Уиган", "Халл" и "Шеффилд Юнайтед".