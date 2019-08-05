Новичок МЮ стал самым дорогим защитником мира
5 августа, 2019, 15:50
"Манчестер Юнайтед" купил у "Лестера" за 87 млн евро Гарри Магуайра и сделал его самым дорогим защитником мирового футбола
Об этом сообщает официальный сайт МЮ.
Манчестерцы заключили с 26-летним английским футболистом соглашение, рассчитанное на шесть сезонов - до лета 2025 года. Подробности контракта не разглашаются, однако по неофициальной информации сумма трансфера составила 87 млн евро. Зарплата игрока составит 5,5 млн евро в год.
Гарри Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал голландцу Вирджил ван Дейку, которого "Ливерпуль" купил у "Саутгемптона" за 82 млн евро в начале 2018 года.
Магуайр выступал за "Лестер" с 2017 года. Также защитник играл за "Уиган", "Халл" и "Шеффилд Юнайтед".
Our new signing's first day at #MUFC pic.twitter.com/LbK1MBABEX- Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019
- Напомним, 5 августа "Манчестер Сити" договорился с "Ювентусом" о трансфере португальца Жоау Канселу, который может стать конкурентом украинцу Александру Зинченко.
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