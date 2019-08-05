Минфин США сообщил о введении дополнительных санкций против РФ
Как сообщает Голос Америки.
Для введения санкций в действие Управление по контролю за иностранными активами Минфина США издало отдельное распоряжение , которое касается России. Распоряжение вступит в силу 26 августа 2019 года.
Минфин уточнил, что запрет на участие в первичном размещении касается только американских банков и не касается евробондов госкорпораций и вторичного рынка.
2 августа на своем сайте Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкции в отношении России из-за отравления нервным агентом на территории Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Санкции предусматривают, что банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенного долга, номинированного не в рублях, и предоставлять российскому правительству кредиты. Также США намерены в дальнейшем препятствовать предоставлению России финансовой или технической помощи со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Санкции будут действовать не менее 12 месяцев.
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