//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМинфин США сообщил о введении дополнительных санкций против РФ

Минфин США сообщил о введении дополнительных санкций против РФ

Министерство финансов США сообщило о введении дополнительных санкций в отношении России в рамках мероприятий, предусмотренных законом о контроле и уничтожении химического и биологического оружия

Как сообщает Голос Америки.

Для введения санкций в действие Управление по контролю за иностранными активами Минфина США издало отдельное распоряжение , которое касается России. Распоряжение вступит в силу 26 августа 2019 года.

Минфин уточнил, что запрет на участие в первичном размещении касается только американских банков и не касается евробондов госкорпораций и вторичного рынка.

2 августа на своем сайте Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкции в отношении России из-за отравления нервным агентом на территории Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Санкции предусматривают, что банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенного долга, номинированного не в рублях, и предоставлять российскому правительству кредиты. Также США намерены в дальнейшем препятствовать предоставлению России финансовой или технической помощи со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Санкции будут действовать не менее 12 месяцев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

3 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать