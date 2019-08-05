ГПУ допросила Добкина по делу о якобы покушении на Януковича

5 августа, 2019, 16:37

5 августа народный депутат Михаил Добкин все-таки явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о вероятном покушении на президента Виктора Януковича

Об этом сообщает "5 канал".

Следователи ГПУ вызвали на допрос народного избранника во второй раз. Ведь в первый раз он не явился. Прежде чем войти в учреждение, Михаил Добкин сделал селфи со своим адвокатом на крыльце следственного ведомства. В Генеральной прокуратуре Добкин провел около трех часов.

"Я сегодня был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу по факту покушения на жизнь бывшего президента Украины - Виктора Януковича. В части, в которой я мог свидетельствовать - это последние дни пребывания его в Украине, в городе Харьков. Подтвердил, что была угроза жизни Януковича, не по своему желанию он покинул страну. Информации от киллеров или заказчиков у меня точно не было. Поэтому я рассказал то, что знал, что помню сегодня", - рассказал Добкин.