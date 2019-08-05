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Espreso.tvОбществоГПУ допросила Добкина по делу о якобы покушении на Януковича

ГПУ допросила Добкина по делу о якобы покушении на Януковича


фото: 5.ua
5 августа народный депутат Михаил Добкин все-таки явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о вероятном покушении на президента Виктора Януковича

Об этом сообщает "5 канал".

Следователи ГПУ вызвали на допрос народного избранника во второй раз. Ведь в первый раз он не явился. Прежде чем войти в учреждение, Михаил Добкин сделал селфи со своим адвокатом на крыльце следственного ведомства. В Генеральной прокуратуре Добкин провел около трех часов.

"Я сегодня был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу по факту покушения на жизнь бывшего президента Украины - Виктора Януковича. В части, в которой я мог свидетельствовать - это последние дни пребывания его в Украине, в городе Харьков. Подтвердил, что была угроза жизни Януковича, не по своему желанию он покинул страну. Информации от киллеров или заказчиков у меня точно не было. Поэтому я рассказал то, что знал, что помню сегодня", - рассказал Добкин.

  • Напомним, Генпрокуратура начала уголовное производство в мае 2015 года по факту заявления о якобы покушении на бывшего президента Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.
  • Стоит отметить, что в президентскую каденцию Януковича именно Михаил Добкин председательствовал в Харьковской области. Тогда, 22 февраля 2014-го года, в Харькове состоялся съезд депутатов. На нем должен был присутствовать и Янукович. Но по словам Добкина, тот его якобы убедил не приезжать.
  • 16 июля Добкина вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о покушении на Януковича.
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