Добкина вызывают по делу о покушении на Януковича
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры в Киеве.
"Вам необходимо явиться 25 июля 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины ... для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42015000000001067", - говорится в повестке.
Согласно судебным решениям, опубликованным в Едином госреестре судебных решений, уголовное производство с таким номером было начато Генпрокуратурой 29 мая 2015 года во исполнение постановления Печерского районного суда Киева от 17 марта 2015 года "по факту совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего Президента Украины "Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.
- Напомним, Генпрокуратура начала уголовное производство в мае 2015 года по факту заявления о якобы готовящемся покушении на бывшего президента Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.
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