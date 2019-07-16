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Espreso.tvОбществоДобкина вызывают по делу о покушении на Януковича

Добкина вызывают по делу о покушении на Януковича

Народного депутата Украины Михаила Добкина вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о покушении на бывшего президента Виктора Януковича

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры в Киеве.

"Вам необходимо явиться 25 июля 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины ... для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42015000000001067", - говорится в повестке.

Согласно судебным решениям, опубликованным в Едином госреестре судебных решений, уголовное производство с таким номером было начато Генпрокуратурой 29 мая 2015 года во исполнение постановления Печерского районного суда Киева от 17 марта 2015 года "по факту совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего Президента Украины "Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.

  • Напомним, Генпрокуратура начала уголовное производство в мае 2015 года по факту заявления о якобы готовящемся покушении на бывшего президента Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.
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