Донбасс не вернуть Украине законами, - Разумков
Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью российскому " Коммерсанту ".
По его словам, мир в Донбассе является одной из ключевых проблем в стране на сегодня.
"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами. Этот момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов", - сказал Разумков.
Он добавил, что вопрос об окончании войны зависит от желания это сделать. Разумков подчеркнул, что у украинской стороны оно есть.
"К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопрос дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач ", - отметил он.
- Напомним, в партии "Слуга народа" определились с кандидатурой головы Верховной Рады - им предлагают сделать Дмитрия Разумкова.
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