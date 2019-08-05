Донбасс не вернуть Украине законами, - Разумков

5 августа, 2019, 09:25

Деоккупация Донбасса и его полноценное возвращение Украине невозможно посредством принятия одних лишь законов

Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью российскому " Коммерсанту ".

По его словам, мир в Донбассе является одной из ключевых проблем в стране на сегодня.

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами. Этот момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов", - сказал Разумков.

Он добавил, что вопрос об окончании войны зависит от желания это сделать. Разумков подчеркнул, что у украинской стороны оно есть.

"К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопрос дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач ", - отметил он.