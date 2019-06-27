Рынок земли и игорный бизнес: Гончарук рассказал о первых реформах Зеленского после выборов в Раду

27 июня, 2019, 12:30

Заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук рассказал, какие первоочередные шаги планирует осуществить президент Зеленский после проведения досрочных парламентских выборов

Об этом он сказал в интервью изданию The Page .

"После начала работы новоизбранного парламента важно сразу принять максимально высокий темп принятия нескольких десятков важных решений", - объясняет Гончарук.

В перечне первоочередных планов он называет отмену моратория на продажу земельных участков и запуск рынка земли, разблокировка большой приватизации.

"Также есть инициативы, направленные на то, чтобы прекратить коррупцию в игорном бизнесе. Он должен платить налоги в государственный бюджет, а не взятки правоохранительным органам. Ведь всем понятно, что он есть ", - добавил Горчарук.