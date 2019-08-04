В Японии неподалеку АЭС в Фукусиме произошло мощное землетрясение
4 августа, 2019, 20:52
В Японии в префектуре Фукусима, где расположена атомная электростанция, произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла
Об этом со ссылкой на The Japan Times сообщает "Укринформ" .
4 августа утром в японской префектуре Фукусима произошло землетрясение мощностью 6,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения, начался около 7:25 по местному времени, находился на глубине 45 км от побережья Японии.
Толчки ощущались в Токио, в 250 км от эпицентра.
Информация о серьезных повреждениях, материальный ущерб или человеческие жертвы отсутствует, предупреждение о цунами объявлено не было.
На территории японской префектуры Фукусима размещена атомная электростанция Фукусима 1, которая всерьез пострадала от землетрясения и цунами в 2011 году.
- Напомним, 16 июля из 6-балльное землетрясение на индонезийском острове Бали пострадали семь человек .
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