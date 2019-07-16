Мощное землетрясение на Бали разрушило школу и отель

16 июля, 2019, 20:14

Из-за 6-балльного землетрясения на индонезийском острове Бали пострадали семь человек

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

"Согласно последней информации пять человек пострадали (от землетрясения - ред.,) в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана", - сказал местный руководитель Управления по борьбе со стихийным бедствием Мэйда Рентин.

По его словам, 44 здания, в том числе отель, школы и магазины были разрушены в результате стихийного бедствия.