Мощное землетрясение на Бали разрушило школу и отель
16 июля, 2019, 20:14
Из-за 6-балльного землетрясения на индонезийском острове Бали пострадали семь человек
Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.
"Согласно последней информации пять человек пострадали (от землетрясения - ред.,) в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана", - сказал местный руководитель Управления по борьбе со стихийным бедствием Мэйда Рентин.
По его словам, 44 здания, в том числе отель, школы и магазины были разрушены в результате стихийного бедствия.
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