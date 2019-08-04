Социолог Бекешкина назвала одну из главных ошибок Порошенко
4 августа, 2019, 17:51
Социолог Ирина Бекешкина назвала одной из главных ошибок пятого президента Украины Петра Порошенко пафосный тон его общения
Об этом сообщает "НВ" .
По словам Бекешкиной, тон Порошенко всегда раздражал людей.
"Это и была одна из главных ошибок Порошенко - его тон общения, такой пафосный. Людей он всегда раздражал. Все хотят простого разговора", - считает Бекешкина.
По словам социолога, в манере общения Порошенко проигрывает президенту России Владимиру Путину и нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.
"Посмотрите на президента РФ Владимира Путина, вот такого простого разговора ждут от президента и у нас. Ролики и обращения Зеленского также отличает этот нормальный и спокойный тон обращения-беседы", - отметила Бекешкина.
- Напомним, 4 августа Ирина Бекешкина назвала несколько вопросов жизнедеятельности страны, которые окажутся проблемными для уровня популярности президента Владимира Зеленского .
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