Протесты в Москве: среди задержанных 50 подростков, 5 человек госпитализированы

4 августа, 2019, 15:36

3 августа, в результате подавления акции протеста в Москве, задержаны 50 подростков, 5 человек оказались в больницах

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Автомобили скорой помощи 12 раз выезжали 3 августа в связи с обращениями о травмах, полученных во время акции протеста в Москве. Пять человек были госпитализированы. В департаменте здравоохранения Москвы утверждают, что сейчас в больнице остается один пострадавший, его состояние удовлетворительное.

Всего в ходе акции с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 800 человек, среди них - 50 подростков. Ряд задержаний сопровождалась применением силы. На видео видно, в частности, избиение лежачих протестующих дубинками.

Телеграмм канал Baza со ссылкой на свои источники ранее утверждал, что власти Москвы пытается скрыть реальное количество людей, которые могли пострадать во время разгона акции, для чего врачам скорой помощи запретили использовать внутреннюю систему в выборе больницы для госпитализации пострадавших на акции протеста.