Украинцы сыграют в Лиге Европы благодаря договорным матчам

19 июля, 2019, 14:20

Из-за дисквалификации бельгийского "Мехелена" за договорные матчи в Лиге Европы сыграет "Гент", за который выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Мехелен" и четверо его директоров были признаны виновными в попытке организации договорных матчей. Поэтому клуб отстранен не только от еврокубков, но и от Кубка Бельгии на один сезон. При этом "Мехелен" не будет понижен в классе или наказан снятием очков в чемпионате страны. Окончательное решение еще может быть изменено.

Согласно регламенту Лиги Европы, дисквалифицированную команду заменит следующий лучший представитель Бельгии в прошлом сезоне, которым является "Гент". В составе этого клуба играют трое футболистов сборной Украины - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.