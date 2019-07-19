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Espreso.tvСпортУкраинцы сыграют в Лиге Европы благодаря договорным матчам

Украинцы сыграют в Лиге Европы благодаря договорным матчам


фото: 1927.kiev.ua
Из-за дисквалификации бельгийского "Мехелена" за договорные матчи в Лиге Европы сыграет "Гент", за который выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Мехелен" и четверо его директоров были признаны виновными в попытке организации договорных матчей. Поэтому клуб отстранен не только от еврокубков, но и от Кубка Бельгии на один сезон. При этом "Мехелен" не будет понижен в классе или наказан снятием очков в чемпионате страны. Окончательное решение еще может быть изменено.

Согласно регламенту Лиги Европы, дисквалифицированную команду заменит следующий лучший представитель Бельгии в прошлом сезоне, которым является "Гент". В составе этого клуба играют трое футболистов сборной Украины - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

 

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