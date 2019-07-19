Украинцы сыграют в Лиге Европы благодаря договорным матчам
19 июля, 2019, 14:20
Из-за дисквалификации бельгийского "Мехелена" за договорные матчи в Лиге Европы сыграет "Гент", за который выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Мехелен" и четверо его директоров были признаны виновными в попытке организации договорных матчей. Поэтому клуб отстранен не только от еврокубков, но и от Кубка Бельгии на один сезон. При этом "Мехелен" не будет понижен в классе или наказан снятием очков в чемпионате страны. Окончательное решение еще может быть изменено.
Согласно регламенту Лиги Европы, дисквалифицированную команду заменит следующий лучший представитель Бельгии в прошлом сезоне, которым является "Гент". В составе этого клуба играют трое футболистов сборной Украины - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
- Напомним, 18 июля соперником "Зари" во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/20 стала черногорская "Бутучность" .
Читайте также
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-
Читайте также
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-