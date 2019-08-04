Дуда просит назначить парламентские выборы в Польше на октябрь

4 августа, 2019, 12:16

Президент Польши Анджей Дуда обратился к Государственной избирательной комиссии с просьбой назначить парламентские выборы на 13 октября 2019 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Polsat.

По его словам, такая близкая дата поможет избежать длительной избирательной кампании и предотвратить политические столкновения. Глава Польши также настаивает, что выборы должны пройти не Ранее 13 октября и не позднее 10 ноября.

Дуда заявил, что уже обратился к Государственной избирательной комиссии с просьбой утвердить дату выборов и установить сроки предвыборной компании. Ожидается, что комиссия ответит на следующей неделе.

По последним социологическим опросам, господствующая в Польше национал-демократическая партия "Право и справедливость" (PiS) - к которой относится Дуда и действующий премьер Матеуш Моравецкий - может получить на выборах около 40% голосов избирателей.