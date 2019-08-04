Дуда просит назначить парламентские выборы в Польше на октябрь
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Polsat.
По его словам, такая близкая дата поможет избежать длительной избирательной кампании и предотвратить политические столкновения. Глава Польши также настаивает, что выборы должны пройти не Ранее 13 октября и не позднее 10 ноября.
Дуда заявил, что уже обратился к Государственной избирательной комиссии с просьбой утвердить дату выборов и установить сроки предвыборной компании. Ожидается, что комиссия ответит на следующей неделе.
По последним социологическим опросам, господствующая в Польше национал-демократическая партия "Право и справедливость" (PiS) - к которой относится Дуда и действующий премьер Матеуш Моравецкий - может получить на выборах около 40% голосов избирателей.
- За три месяца до парламентских выборов в Польше отменили налог на доходы физических лиц для молодежи . От его уплаты с августа освобождаются люди моложе 26 лет.
- Кроме того, правительство увеличило детское пособие и размер пенсий.
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