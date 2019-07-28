В Польше молодежи разрешили не платить налог на доходы физлиц
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Польская правящая национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) надеется, что такая норма законодательства увеличит уровень занятости среди молодежи и выведет из тени значительную часть трудовых ресурсов. Кроме возраста, условием для освобождения от налогообложения является годовой заработок в размере, не превышающем 20 тыс. евро.
Нововведение не распространяется на учредителей компаний.
По расчетам польского правительства, действие налоговой льготы почувствуют на себе около 2 млн человек.
Экономические эксперты надеются, что она также привлечет на польский рынок молодежь из Украины, поможет решить вопрос с нехваткой в Польше квалифицированных работников. По данным польского Центрального статистического управления, в 2018 году максимальное количество разрешений на работу иностранным гражданам было выдано именно гражданам Украины (73%).
Вместе с тем, некоторые экономисты скептически реагируют на решение внедрить налоговую льготу для молодежи. В частности, аналитики Торговой палаты Польши считают, что таким образом нарушается принцип равенства, закрепленный в конституции страны. Критикует решение правительства и либеральная оппозиция, обвиняя власти страны в том, что с помощью щедрых социальных программ она надеются завоевать голоса избирателей на осенних парламентских выборах.
Кроме налоговой льготы ПиС также увеличил детское пособие и размер пенсий.
- Как уже сообщалось, самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины: в 2018 году украинцы приобрели в Польше 110 тыс. кв. м недвижимости .
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют