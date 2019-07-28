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Espreso.tvМирВ Польше молодежи разрешили не платить налог на доходы физлиц

В Польше молодежи разрешили не платить налог на доходы физлиц


фото: Wiara.pl
За три месяца до парламентских выборов в Польше отменили налог на доходы физических лиц для молодежи. Согласно декларации, принятой правительством страны и министерством финансов, от его уплаты с августа освобождаются люди моложе 26 лет

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Польская правящая национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) надеется, что такая норма законодательства увеличит уровень занятости среди молодежи и выведет из тени значительную часть трудовых ресурсов. Кроме возраста, условием для освобождения от налогообложения является годовой заработок в размере, не превышающем 20 тыс. евро.

Нововведение не распространяется на учредителей компаний.

По расчетам польского правительства, действие налоговой льготы почувствуют на себе около 2 млн человек.

Экономические эксперты надеются, что она также привлечет на польский рынок молодежь из Украины, поможет решить вопрос с нехваткой в Польше квалифицированных работников. По данным польского Центрального статистического управления, в 2018 году максимальное количество разрешений на работу иностранным гражданам было выдано именно гражданам Украины (73%).

Вместе с тем, некоторые экономисты скептически реагируют на решение внедрить налоговую льготу для молодежи. В частности, аналитики Торговой палаты Польши считают, что таким образом нарушается принцип равенства, закрепленный в конституции страны. Критикует решение правительства и либеральная оппозиция, обвиняя власти страны в том, что с помощью щедрых социальных программ она надеются завоевать голоса избирателей на осенних парламентских выборах.

Кроме налоговой льготы ПиС также увеличил детское пособие и размер пенсий.

  • Как уже сообщалось, самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины: в 2018 году украинцы приобрели в Польше 110 тыс. кв. м недвижимости .
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