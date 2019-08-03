Зеленский назвал дату встречи в "нормандском формате"
3 августа, 2019, 19:47
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне министерства иностранных дел может произойти в конце августа во Франции
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Об этом Зеленский заявил во время посещения будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце.
"В конце августа предполагается встреча в" нормандском формате "четырех представителей на уровне министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал Зеленский.
- 18 июля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макрона обсудили решения конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата .
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-