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Espreso.tvМирЗеленский назвал дату встречи в "нормандском формате"

Зеленский назвал дату встречи в "нормандском формате"


фото: interfax.com.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне министерства иностранных дел может произойти в конце августа во Франции

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Об этом Зеленский заявил во время посещения будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце.

"В конце августа предполагается встреча в" нормандском формате "четырех представителей на уровне министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал Зеленский.

  • 18 июля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макрона обсудили решения конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата .
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