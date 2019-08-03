Зеленский назвал дату встречи в "нормандском формате"

3 августа, 2019, 19:47

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Об этом Зеленский заявил во время посещения будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце.

"В конце августа предполагается встреча в" нормандском формате "четырех представителей на уровне министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал Зеленский.