Макрон поговорил с Путиным о "нормандском формате"
18 июля, 2019, 17:46
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили решение конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата
О разговоре сообщил официальный сайт Кремля.
Как сообщается, в ходе беседы лидеры двух стран рассмотрели перспективы разрешения конфликта.
"В ходе беседы рассмотрены перспективы решения внутриукраинского конфликта. Высказана готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата"", - говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Напомним, Зеленский надеется, что благодаря одной встрече на более низком уровне в "нормандском формате" встретятся уже сами лидеры Украины, Германии, Франции и России.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко