Макрон поговорил с Путиным о "нормандском формате"

18 июля, 2019, 17:46

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили решение конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата

О разговоре сообщил официальный сайт Кремля.

Как сообщается, в ходе беседы лидеры двух стран рассмотрели перспективы разрешения конфликта.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы решения внутриукраинского конфликта. Высказана готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата"", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, Зеленский надеется, что благодаря одной встрече на более низком уровне в "нормандском формате" встретятся уже сами лидеры Украины, Германии, Франции и России.