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Espreso.tvОбществоПоследнего законного премьера Крыма допросили по поводу событий 2014 года

Последнего законного премьера Крыма допросили по поводу событий 2014 года

Янукович жмет руку Могилеву. Позади них стоят Сергей Левочкин и Андрей Клюев
Государственное бюро расследований допросило главу правительства Автономной Республики Крым в 2011-2014 годах, генерал-полковника милиции Анатолия Могилева по делу течения российского вторжения на полуостров

Об этом в пятницу, 2 августа 2019 года, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в эфире 5 канала, передает Еспресо.TV.

"Допрос состоялся в рамках уголовного производства, зарегистрированного по факту возможного совершения государственной измены должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, при принятии мер по урегулированию конфликта и аннексии Автономной Республики Крым в 2014 году", - отметила Иванова.

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Она уточнила, что допрос состоялся на этой неделе, но "никаких деталей" она со своей стороны сообщить "не может".

"По состоянию на сейчас, по крайней мере", - добавила пресс-секретарь.

Справка

Могилев является представителем управленческой группы "донецких".

При Януковиче возглавлял МВД, потом его назначили в Крым.

Сейчас находится на материковой Украине, возглавляет политическую партию "Независимость".

Выступает на близких к Виктору Медведчуку телеканалах с критикой действий команды евромайдана во власти в начале войны с Россией.

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