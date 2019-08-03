Последнего законного премьера Крыма допросили по поводу событий 2014 года
Об этом в пятницу, 2 августа 2019 года, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в эфире 5 канала, передает Еспресо.TV.
"Допрос состоялся в рамках уголовного производства, зарегистрированного по факту возможного совершения государственной измены должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, при принятии мер по урегулированию конфликта и аннексии Автономной Республики Крым в 2014 году", - отметила Иванова.
Читайте также: 10 тезисов российской пропаганды относительно Майдана, которые продвигают адвокаты Януковича в суде, и их опровержение
Она уточнила, что допрос состоялся на этой неделе, но "никаких деталей" она со своей стороны сообщить "не может".
"По состоянию на сейчас, по крайней мере", - добавила пресс-секретарь.
Справка
Могилев является представителем управленческой группы "донецких".
При Януковиче возглавлял МВД, потом его назначили в Крым.
Сейчас находится на материковой Украине, возглавляет политическую партию "Независимость".
Выступает на близких к Виктору Медведчуку телеканалах с критикой действий команды евромайдана во власти в начале войны с Россией.
- Перед этим Могилев заявлял, что крымские правоохранители, как он утверждает, были готовы или ввести военное положение, или провести АТО на полуострове и он якобы просил об этом Администрацию президента.
- В 2018 году он выступал на слушаниях по делу Виктора Януковича в Оболонском суде города Киева в качестве свидетеля и, в частности, повторил один из пропагандистских фейков - о нападении майдановцев "на два автобуса крымчан" .
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-