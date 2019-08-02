Крымские правоохранители были готовы провести АТО на полуострове, - экспремьер Крыма
Об этом заявил последний премьер-министр Автономной Республики Крым (до аннексии) Анатолий Могилев, передает Радио Свобода.
По его словам, он предложил администрации президента ввести военное положение или провести АТО.
В ответ услышал: "Подождите, мы думаем, принимаем решения".
Могилев также утверждает, что проводить АТО в Крыму готовы были сотрудники крымских подразделений правоохранительных органов Украины.
"Без малейшего сомнения. Мы это обсуждали, и они были готовы выполнять приказы, которые поступили бы из Киева. Необходимо давать им приказ, вводить военное положение (это особый статус территории), в этой ситуации нельзя было бы освобождать меня и всех чиновников на территории Крыма ", - пояснил экс-премьер Крыма.
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